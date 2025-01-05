У Воронезькій області 1 січня розбився російський військовий гелікоптер Мі-28: загинули 2 члени екіпажу

Про це повідомляють російські телеграм-канали та ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними ASTRA, 1 січня військовий гелікоптер Мі-28 впав і згорів у Воронезькій області. Це сталося близько 6 години вечора в полі в Кам'янському районі.

Зазначається, що на борту було два члени екіпажу — вони загинули, розповіли джерела ASTRA в екстрених службах регіону.

Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту.

За даними "Бази", Мі-28 летів з Білгорода до Бутурлінівки і зазнав аварії в полі біля села Ковалєво в Ліскінському районі.

Петро Андрющенко, посилаючись на підтвердження катастрофи у російських ЗМІ, повідомив, що, за даними джерел групи Інформаційного спротиву, загинули пілот Данило Кузнєцов і штурман Олександр Корольов.

Офіційною причиною, за словами росЗМІ, є технічна несправність нібито під час спроби відбити атаку "невідомих" дронів.

Утім, Андрющенко зазначив, що "фактична причина: черговий "успіх" російської ППО".