У Воронезькій області 1 січня розбився російський військовий гелікоптер Мі-28: загинули 2 члени екіпажу
Російський військовий гелікоптер Мі-28 впав у Воронезькій області РФ ввечері 1 січня, в результаті чого згорів, а двоє членів екіпажу загинули. Існує версія, що гелікоптер збила російська ППО
Про це повідомляють російські телеграм-канали та ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За даними ASTRA, 1 січня військовий гелікоптер Мі-28 впав і згорів у Воронезькій області. Це сталося близько 6 години вечора в полі в Кам'янському районі.
Зазначається, що на борту було два члени екіпажу — вони загинули, розповіли джерела ASTRA в екстрених службах регіону.
Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту.
За даними "Бази", Мі-28 летів з Білгорода до Бутурлінівки і зазнав аварії в полі біля села Ковалєво в Ліскінському районі.
Петро Андрющенко, посилаючись на підтвердження катастрофи у російських ЗМІ, повідомив, що, за даними джерел групи Інформаційного спротиву, загинули пілот Данило Кузнєцов і штурман Олександр Корольов.
Офіційною причиною, за словами росЗМІ, є технічна несправність нібито під час спроби відбити атаку "невідомих" дронів.
Утім, Андрющенко зазначив, що "фактична причина: черговий "успіх" російської ППО".
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