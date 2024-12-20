Під Москвою на аеродромі вибухнув російський військово-транспортний літак Ан-72 за $4,5 млн, - ГРУ
12 грудня на аеродромі "Остаф’єво" у московській області у військово-транспортного літака Ан-72 здетонувала основна силова установка
Про це повідомляє ГУР МО України.
"12 грудня 2024 року на аеродромі "Остаф’єво" у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора Росії", - йдеться у повідомленні.
Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько $4,5 млн.
"ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили розвідники.
- В районі бази Північного флоту РФ у Мурманську прогримів вибух. Саме там відбувається тестування, зокрема ракет "Циркон", а також розташовані командні центри й склади боєприпасів.
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