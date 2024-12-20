Під Москвою на аеродромі вибухнув російський військово-транспортний літак Ан-72 за $4,5 млн, - ГРУ

Про це повідомляє ГУР МО України.

"12 грудня 2024 року на аеродромі "Остаф’єво" у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора Росії", - йдеться у повідомленні.



Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько $4,5 млн.



"ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили розвідники.