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Головна Війна з Росією У російському Мурманську прогримів вибух на базі Північного флоту РФ, де тестують ракети "Циркон", - Центр протидії дезінформації

У російському Мурманську прогримів вибух на базі Північного флоту РФ, де тестують ракети "Циркон", - Центр протидії дезінформації

Ксенія Золотова
20 грудня, 2024 п'ятниця
08:32
Війна з Росією

В районі бази Північного флоту РФ у Мурманську прогримів вибух. Саме там відбувається тестування, зокрема ракет "Циркон", а також розташовані командні центри й склади боєприпасів

Зміст

Про це повідомив Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Вибух в районі бази Північного флоту РФ, Мурманськ. Ця база забезпечує РФ можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану", - зазначив він. 

База підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни, уточнив Коваленко.

За словами очільника ЦПД, у Мурманську розташовані командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування, зокрема ракет "Циркон".

Пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км. Кораблі Північного флоту є носіями ракет "Калібр", які Росія протягом війни запускає по території України. Північний флот рф також виконує завдання з розвідки та протидії силам НАТО з прицілом на Арктику.

  • У ніч на 19 грудня росіяни повідомили про атаку дронів - нібито збито 84 БПЛА. У Ростовській області Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ.
Теги:
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Новини
Україна
Росія
корабель
російська армія
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