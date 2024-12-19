У Ростовській області заявили про атаку БПЛА, на місцевому НПЗ спалахнула пожежа
У ніч на 19 грудня росіяни повідомили про атаку дронів на Новошахтинськ Ростовської області: влада каже про пожежу на нафтопереробному заводі
Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
За його словами, близько опівночі нібито було збито 7 безпілотників, а за попередньою інформацією постраждалих і руйнувань на землі не було.
Згодом Слюсар повідомив, що через атаку БПЛА на Новошахтинському НПЗ спалахнула пожежа.
Водночас російські telegram-канали теж інформували про пожежу на заводі. За словами місцевих, в атаці була задіяна "велика кількість дронів".
"Раніше на півночі Ростова-на-Дону працювала сирена повітряної тривоги, повідомлялося про вибухи над містом", - додають у повідомленні.
18 грудня російська влада заявила про нібито ракетну атаку на Ростовську область. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що під обстрілом опинилось одне з найбільших хімічних підприємств РФ.
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