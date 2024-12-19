У Ростовській області заявили про атаку БПЛА, на місцевому НПЗ спалахнула пожежа

Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, близько опівночі нібито було збито 7 безпілотників, а за попередньою інформацією постраждалих і руйнувань на землі не було.

Згодом Слюсар повідомив, що через атаку БПЛА на Новошахтинському НПЗ спалахнула пожежа.

Водночас російські telegram-канали теж інформували про пожежу на заводі. За словами місцевих, в атаці була задіяна "велика кількість дронів".