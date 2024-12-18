У Ростовській області заявили про ракетний обстріл: у ЦПД кажуть, що атаковано одне з найбільших хімпідприємств РФ
Російська влада у середу, 18 грудня, заявила про нібито ракетну атаку на Ростовську область. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що під обстрілом опинилось одне з найбільших хімічних підприємств РФ
Про нібито атаку повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.
"Сили й засоби протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку на Ростовську область. У районі Кам'янська збито три з чотирьох ракет, одна влучила в госпбудівлю. За попередніми даними оперативних служб, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав він о 15:49.
Згодом Слюсар заявив, російська ППО, мовляв, збила 10 ракет.
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Невдовзі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що під атакою у Ростовській області опинився ФКП "Комбінат Кам’янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств РФ, яке займається виробництвом ракетного палива, зокрема, спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі. Крім того, там виготовляють вибухові речовини, компоненти для боєприпасів та утилізують і знешкоджують відпрацьовані ракетні системи.
- 11 грудня українські безпілотники атакували нафтобазу в Брянську. Також в Таганрозі Ростовської області РФ поскаржилися на ракетну атаку, внаслідок якої буцімто є пошкодження інфраструктури.
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