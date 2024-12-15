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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Потужна пожежа на нафтобазі в Орловській області РФ, влучання у базу ОМОНу в Грозному та вибухи на тимчасово окупованій Донеччині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Потужна пожежа на нафтобазі в Орловській області РФ, влучання у базу ОМОНу в Грозному та вибухи на тимчасово окупованій Донеччині: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
15 грудня, 2024 неділя
20:13
Війна з Росією ураження в Орловській області

Цього тижня на нафтобазі в Орловській області РФ сталася потужна пожежа, а в Грозному дрони влучили в базу ОМОНу, окрім того, вибухи лунали на території тимчасово окупованої Донеччини

Зміст

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Атака на військовий аеродром у Саратовській області, пожежа на нафтобазі на Орловщині та влучання у базу ОМОНу в Грозному

  • У вівторок, 10 грудня, губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін повідомив про нібито атаку безпілотників на військовий аеродром. Там начебто працювали сили ППО.  Також за його словами, на місці працювали усі необхідні екстрені служби. Про руйнування і постраждалих нічого не було відомо.
  • Тим часом у середу, 11 грудня, стало відомо, що ще 5 грудня у російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. Як зазначається, пожежа сталася у залізничному депо міста Брянськ. "Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", – йшлося у дописі ГУР.
  • Окрім того, уночі 11 грудня українські безпілотники атакували нафтобазу в Брянську. Також в Таганрозі Ростовської області РФ поскаржилися на ракетну атаку, внаслідок якої буцімто були пошкодження інфраструктури. Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по нафтобазі Брянській області. За даними Генштабу, були влучання по нафтобазі з подальшим загорянням, там виникла пожежа. Спершу канал Exilenova+ поінформував про атаку на нафтобазу компанії  "Транснефть" у Брянську, опублікувавши кадри масштабної пожежі на підприємстві. А губернатор Брянської області заявив, що над територією Брянської області ППО РФ нібито виявила та знищила 10 БПЛА літакового типу. Тим часом голова Таганрога Світлана Камбулова заявляла, що по місту також була атака БПЛА.  Жителі Таганрога Ростовської області повідомляли про численні вибухи та стрілянину. О 04:53 російська пропагандистська держагенція ТАСС написала, що Таганрог у Ростовській області вночі зазнав ракетної атаки, про що повідомив т.в.о. губернатора. Начебто було пошкоджено промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів, постраждалих не було.

 

  • Також упродовж 13 і 14 грудня в Росії було знищено ворожий винищувач Су-30, а також три залізничні локомотиви. Так, 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю РФ прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа в місті Краснодар вивела з ладу три російських залізничних локомотиви. За даними ГУР, ці військові об’єкти загарбники використовували у злочинній війні проти України. 
  • А вночі суботи, 14 грудня, українські військові завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ. Зазначається, що "Стальной конь" у РФ це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. ЛДВС є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. За даними Генштабу, у результаті ураження на території розпочалася потужна пожежа. Раніше губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що ніч у регіоні виявилась неспокійною. Внаслідок нібито атаки безпілотників виникло загоряння пального на об'єкті інфраструктури. Водночас російські телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі унаслідок атаки БПЛА. Також про нібито збиття безпілотників повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Він звинуватив у атаці Україну. 

 

  • Окрім того, 14 грудня в російському Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення завдяки роботі ГУР МО України. Зазначається, що вибух відбувся у залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяга, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу. "Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває. ГУР МО України нагадує –  за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – наголосили в ГУР.
  • У неділю, 15 грудня, безпілотники влучили у базу ОМОНу, 2-го полку поліції спецпризначення та військову базу у столиці Чечні Грозному. Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вранці три дрони атакували Грозний.  Він стверджує, що два із них збили сили ППО, а третій "впав" на території місцевого відділку ОМОНу "АХМАТ-Грозний" Управління Росгвардії по Чеченській Республіці. Кадиров написав, що жертв та постраждалих нібито не було. Місцеві жителі заявляли, що було чутно звуки стрільби та п’ять вибухів. Пізніше стало відомо, що БПЛА також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Розташована база поряд із територією колишньої 9-ї міської лікарні. Офіційна влада Чечні та українські військові не коментували інформацію.

Безпілотники в акваторії Чорного моря та влучання по складу з боєприпасами окупантів у Маркиному Новоазовського району Донецької області

  • У середу, 11 грудня, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що РФ нібито збила два безпілотники літакового типу над Чорним морем на висоті до 2 км. "Гучний звук, який було чути, –  це чергові засоби ППО перехопили та знищили два БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря на висоті майже 2 кілометри", –  сказав Развожаєв.
  • Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя, розповів, що в ніч на 12 грудня близько 02:00 було влучення по складу з боєприпасами окупантів у Маркиному Новоазовського району Донецької області. "Неподалік від Маріуполя в колишньому Новоазовському районі було прекрасно – вибухав склад окупантів. У десь 02:02 – 02.12 туди був приліт, а детонація тривала понад 2 години. Цю детонацію чули як у Новоазовську, так і за Таганрог, куди приблизно 40 км від точки вибуху. Та й заграва була така, що її бачили теж здалеку. Це був занадто великий склад боєприпасів, бо дві години детонації – мало бути там щось потужне", – прокоментував керівник Центру вивчення окупації.
  • А в ніч проти неділі, 15 грудня, у Росії вкотре намагалася працювати протиповітряна оборона. Над акваторією Чорного моря та двох російських областей збивали безпілотники.Зокрема, 13 дронів начебто перехопили над акваторією Чорного моря, а ще по одному – над територією Білогородської та Курської областей.

Думки експертів

У Defense Express припустили, чим Сили оборони уразили два обʼєкти на території РФ. Як зазначає військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території противника. Відомо про два основні напрямки: Брянська область, об'єкт нафтопроводу "Дружба", який використовується для експорту нафти з Росії та авіаційне підприємство імені Берієва в Ростовській області.

"Щодо засобів, якими Україна завдала ударів, однозначної відповіді немає, таких засобів стає все більше. Окрім далекобійних дронів, таких як "Лютий", могли використовувати дрони-ракети, про які оголосив президент України, наприклад, "Паляниця". Не виключається можливість застосування по подібних об'єктах нових дронів", - відзначає Валерій Рябих.

Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він "категорично проти" далекобійних ударів по території Росії, та назвав це ескалацією війни.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", – зазначив Трамп.

Водночас у відповідь на запитання Time, чи планує він відмовитися від підтримки України, Трамп сказав, що "хоче досягти угоди, а єдиний спосіб – це не відступати".

Натомість радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі прокоментував слова Трампа, заявивши, що прагне допомогти Україні створити кращі умови для можливих перемовин.

"Щоб у разі, якщо та коли справа дійде до переговорів, президент Зеленський перебував у найкращій з можливих позицій, щоб у нього було якнайбільше важелів впливу і щоб він мав найбільший успіх на полі бою", – підкреслив Кірбі.

 

Теги:
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Україна
Росія
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ЗСУ
безпілотник
ГУР
ракетний удар
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