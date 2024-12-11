У Брянську РФ згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупантів, - ГУР
У російському Брянську 5 грудня згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.
Як зазначається, пожежа сталася 5 грудня 2024 року у залізничному депо міста Брянськ. Там згоріли два магістральні тепловози.
" Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - йдеться у дописі.
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