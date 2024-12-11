У Брянську РФ згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупантів, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.

Як зазначається, пожежа сталася 5 грудня 2024 року у залізничному депо міста Брянськ. Там згоріли два магістральні тепловози.

" Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - йдеться у дописі.