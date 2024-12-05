ГУР здійснило кібератаку проти підсанкційного Газпромбанку
Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну атаку проти системи підсанкційного Газпромбанку, який входить до трійки найбільших банків Росії
Про це повідомили РБК-Україна, NV і 24Канал із посиланням на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що унаслідок DDOS-атаки клієнти Газпромбанку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача банку - сотні тисяч росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через непрацюючі додатки.
Атака також заблокувала роботу терміналів Газпромбанку по всій Росії. Зокрема, у громадському транспорті Томська та Воронежа перестали працювати термінали оплати за проїзд. Через параліч роботи терміналів Газпромбанку Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку у касах.
Російські ЗМІ підтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанку, який взагалі перестав відкриватися на території Франції та Німеччини.
- 20 червня, українські кіберфахівці здійснили масштабну DDoS атаку на банківську систему Росії, зокрема на оператора банківських карток "Мир".
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