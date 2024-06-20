"Можливо наймасштабніша DDoS атака в історії": українська IT-армія вивела з ладу російську платіжну систему "Мир"

Про це повідомляє ІТ ARMY of Ukraine.

У результаті дії української IT-армії ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ та інші менші сервіси наразі не функціонують.

"Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їх імпортозаміненою системою карткових платежів "Мир", а відповідно і всі карткові розрахунки", - йдеться в повідомленні.

Водночас підкреслено, що така DDoS атака є, можливо, наймасштабнішою в історії.