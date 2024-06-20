"Можливо наймасштабніша DDoS атака в історії": українська IT-армія вивела з ладу російську платіжну систему "Мир"
Сьогодні, 20 червня, українські кіберфахівці здійснили масштабну DDoS атаку на банківську систему Росії, зокрема на оператора банківських карток "Мир"
Про це повідомляє ІТ ARMY of Ukraine.
У результаті дії української IT-армії ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ та інші менші сервіси наразі не функціонують.
"Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їх імпортозаміненою системою карткових платежів "Мир", а відповідно і всі карткові розрахунки", - йдеться в повідомленні.
Водночас підкреслено, що така DDoS атака є, можливо, наймасштабнішою в історії.
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