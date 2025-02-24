Якщо Трамп знову попаде на вудочку Путіна, то увійде в історію як двічі лох, - Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нахраписта тактика Трампа не дає результатів: він вимагав Гренландію, яка показала йому яскравий факт, йшов буром на Мексику – відповідь президента Мексики була геніальною, торпедував Канаду – бачимо, який результат, вочевидь, і з Україною буде така сама ситуація. Путін почав об'єднувати Європу, а Трамп зараз цей процес дуже суттєво пришвидшив. А тепер із завершенням виборів у Німеччині ідея створення власної європейської безпеки та наповнення її реальним змістом дуже швидко почне реалізовуватися. У Трампа з його турборежимом вже є проблеми у США, губернатори відверто кличуть його до суду, коли він погрожує забрати у них федеральне фінансування", - прокоментував Олег Рибачук.

За його словами, далі у Трампа буде проблема саме з РФ, адже нам відомо, що таке домовленості з Росією. Трамп повторює, що ось-ось Путін готовий до перемир'я, хоча розвідка США доповідає про відсутність таких ознак.

"Постійно повторюється, що сторони мають піти на певні поступки, але світ досі не знає, на які власне поступки йде Росія. Сьогодні, 24 лютого, мав бути ледь не другий раунд переговорів між американською та російської сторонами, росіяни заявили, що чомусь переговорів не буде. І це не говорить про великий прогрес. Путін вже один раз повністю переграв Трампа в цій ситуації. І у Трампа зараз є загроза значно глобальнішого програшу з точки зору американської політики. Коли Трамп ввзязується в цей процес, говорячи, що за тиждень готовий зустрітися з Путіним, а потім стає відомо про неготовність цієї зустрічі, то бачимо, що ситуація далі буде ставати все більш незручною для Трампа", - зауважив політик.

На його думку, вважати, що інтереси Трампа будуть віддані Україні – дуже наївно.

"Звичайно, Трампу Росія - значно ближче. На зустрічі в Ер-Ріяді представник російської сторони Дмитрієв почав вже розмову з американцями щодо розділу Аляски, спільної розробки ресурсів на окупованих територіях України. Однак у Трампа є "виделка": десь глибоко в душі йому було б значно комфортніше мати стосунки з Росією, але він не може осторонь залишити Європу та Україну. Адже не можна порівняти європейський ринок та російський, європейці готові закуповувати у США і зброю, і енергоносії, а Україна вже частина ринку Європи та європейського сімейства. Тому Трампу буде непросто навіть з точки зору економічних інтересів знову попастися на вудочку Путіна. Але якщо він це зробить, то в історію увійде не як найбільший миротворець, а як двічі лох", - резюмував Рибачук.