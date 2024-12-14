Бійці ГУР знищили в Росії винищувач Су-30 і три локомотиви, які окупанти використовували у війні проти України
Протягом 13 і 14 грудня в Росії було знищено ворожий винищувач Су-30, а також три залізничні локомотиви
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки ГУР МОУ.
Так, 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю РФ прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа в місті Краснодар вивела з ладу три російських залізничних локомотиви.
За даними ГУР, ці військові об’єкти загарбники використовували у злочинній війні проти України.
"За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили в українській розвідці.
- Також уночі 14 грудня українські військові завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.
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