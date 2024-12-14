Бійці ГУР знищили в Росії винищувач Су-30 і три локомотиви, які окупанти використовували у війні проти України

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки ГУР МОУ.

Так, 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю РФ прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа в місті Краснодар вивела з ладу три російських залізничних локомотиви.

За даними ГУР, ці військові об’єкти загарбники використовували у злочинній війні проти України.

"За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили в українській розвідці.