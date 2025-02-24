Ворог вночі "привітав" Харків та область КАБами, - депутат міськради Ткачук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"О 4-й ранку сьогодні один КАБ дотягнувся до Київського району Харкова, це окружна з півночі міста. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинилося цивільне підприємство, без постраждалих. Ще декілька КАБів впали у Дергачівській громаді, ще нема детальної інформації. Мабуть, один літак зробив захід і скинув ці КАБи. Таке "вітаннячко" через три роки - КАБами", - прокоментував депутат міськради.

Ткачук додав, що 22 лютого армія РФ обстріляла КАБами Харківську область, це Золочівська громада, також під постійними ударами перебуває і Куп'янськ.

22 лютого російська окупаційна армія завдала авіаудару по селищу Золочів, що на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждала 61-річна жінка, пошкоджено гаражі, приватні будинки і господарчі споруди.



