Ворог вночі "привітав" Харків та область КАБами, - депутат міськради Ткачук
Богдан Ткачук, депутат Харківської міської ради, зауважив, що у третю річницю повномасштабного вторгнення ворог о 4-й ранку завдав удар КАБом по Київському району Харкова, без постраждалих
Про це він розповів в етері Еспресо.
"О 4-й ранку сьогодні один КАБ дотягнувся до Київського району Харкова, це окружна з півночі міста. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинилося цивільне підприємство, без постраждалих. Ще декілька КАБів впали у Дергачівській громаді, ще нема детальної інформації. Мабуть, один літак зробив захід і скинув ці КАБи. Таке "вітаннячко" через три роки - КАБами", - прокоментував депутат міськради.
Ткачук додав, що 22 лютого армія РФ обстріляла КАБами Харківську область, це Золочівська громада, також під постійними ударами перебуває і Куп'янськ.
- 22 лютого російська окупаційна армія завдала авіаудару по селищу Золочів, що на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждала 61-річна жінка, пошкоджено гаражі, приватні будинки і господарчі споруди.
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