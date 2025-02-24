ЄС витрачає на російську нафту й газ більше, ніж на допомогу Україні, – The Guardian

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що країни Євросоюзу за три роки війни придбали російської нафти та газу на 21,9 мільярда євро. Водночас, за даними трекера Кільського інституту світової економіки, ця сума на одну шосту перевищує 18,7 млрд євро, які ЄС виділив Україні на фінансову допомогу у 2024 році.

Аналітики зауважують, що купівля російського викопного палива, безсумнівно, схожа на надсилання фінансової допомоги Кремлю та сприяння його вторгненню.

"Це практика, яку потрібно негайно припинити, щоб забезпечити не лише майбутнє України, а й енергетичну безпеку Європи", - наголосив співавтор звіту Вайбхав Рагхунандан.

Фахівці зібрали дані, щоб оцінити вартість російського палива, проданого по всьому світу на третьому році вторгнення. Так, у 2024 році ЄС витратив на імпорт російського викопного палива на 39% більше, ніж виділив для України. Цифра допомоги не включає військові та гуманітарні внески.

Економіст Крістоф Требеш сказав, що існує разючий розрив між кількістю допомоги, яку союзники направили для України, порівняно з минулими війнами: європейські донори витрачають в середньому менше 0,1% ВВП на рік.

"Багато країн були більш щедрими в минулих конфліктах. Німеччина, наприклад, мобілізувала набагато більше допомоги, швидше для звільнення Кувейту в 1990/91 роках, ніж для України за аналогічний період часу", - зазначив він.

У звіті також зазначено, що Росія заробила 242 мільярди євро від світового експорту викопного палива за третій рік свого вторгнення в Україну, а доходи з початку війни тепер наближаються до трильйонної цифри, оскільки РФ адаптується до санкцій.

У звіті також йдеться про те, що Росія отримує до половини своїх податкових надходжень від нафтогазового сектору та намагається обійти санкції, перевозячи паливо на тіньовому флоті старих та незастрахованих танкерів. За даними CREA, невідомі кораблі відповідають за транспортування приблизно однієї третини доходів від експорту викопного палива.

Дослідники прогнозують, що російські доходи від викопного палива можуть впасти на 20% через посилення наявних санкцій. Заходи включають закриття "лазівки в нафтопереробці", через яку Європа може купувати російську нафту, перероблену в іншій країні, і обмеження потоків газу через трубопровід.