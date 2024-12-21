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Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії, - FT

Катерина Ганжа
21 грудня, 2024 субота
12:47
Світ скраплений газ корабель

Імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Євросоюзу цьогоріч досяг рекордного рівня попри спроби блоку зменшити газову залежність від цієї країни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

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Про це пише Financial Times.

За даними постачальника даних про товари Kpler, станом на середину грудня Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського СПГ, що перевищує минулорічний імпорт у 15,18 млн тонн. Цей обсяг також перевищує попередній рекорд у 15,21 млн тонн, імпортований у 2022 році.

"Те, що ми побачили цього року – дивує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського СПГ, ми його збільшуємо", - зазначила аналітикиня Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу Ана Марія Яллер-Макаревич. 

На відміну від імпорту газу трубопроводами, який скоротився до мінімуму, а також російської нафти і вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського СПГ все ще дозволений і зростає, що свідчить про те, що "панікуюча" Європа все ще намагається відвикнути від дешевих поставок, наголосила Яллер-Макаревич.

СПГ, який постачається з російського терміналу на Ямалі до Європи, має "значно нижчу" ціну, ніж газ, що постачається зі США, зазначив газовий аналітик Крістоф Халсер.

У виданні зауважують, що раніше Європа імпортувала близько двох п'ятих свого газу з Росії, більша частина якого надходила трубопроводами. Зараз загальний імпорт газу з Росії, включаючи трубопровідний газ, становить близько 16% від загального обсягу поставок газу до ЄС.

Європейські чиновники переконані, що блок не потребує російського палива, навіть якщо це означає згоду на вищі ціни, щоб купувати газ в інших місцях. Втім, як зазначають у виданні, російський СПГ цього року склав 20% від загального обсягу імпорту морського палива в ЄС, порівняно з 15% минулого року, свідчать дані відстеження суден. 

Не весь російський СПГ, привезений до Європи, споживається в регіоні. Частину перевантажують і відправляють в інші куточки світу, додають автори. 

  • Раніше повідомлялося, що частка Росії на європейському ринку скрапленого природного газу (СПГ) зросла до 20% у першому півріччі 2024 року.
Теги:
Новини
Росія
ЄС
газ
Європа
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