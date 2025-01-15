Верфі ЄС попри санкції ремонтують російські арктичні танкери для перевезення газу, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що без технічного обслуговування, яке проводять верф Damen у Франції та Fayard A/S у Данії, російському заводу "Ямал СПГ" було б складно забезпечити доступ до ключових ринків у зимовий період, коли ціни на газ у північній півкулі традиційно найвищі.

Супутникові знімки та дані про рух суден компанії Kpler свідчать, що ці верфі обслуговують 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7, які транспортують СПГ із заводу "Ямал СПГ" на північному узбережжі Росії, а деякі судна зверталися до обслуговування кілька разів.

Експерт з арктичних перевезень Мальте Гумперта з High North News вважає, що закриття цих верфей серйозно ускладнило б логістичні операції. На його думку, альтернативне обслуговування можливе, проте це вимагало б значного відхилення від маршрутів.

За даними видання, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вісім танкерів проходили техобслуговування на Damen, а дев’ять - на Fayard A/S. Представники Damen підтвердили, що відремонтували кілька суден, залучених до перевезення російського СПГ, наголосивши, що верф суворо дотримувалася європейських санкцій і не впливає на вибір вантажу судноплавними компаніями. Водночас у Fayard від коментарів відмовились.

Єдиним танкером, який не обслуговувався на жодній із цих верфей, залишається Christophe de Margerie, що належить підсанкційній російській компанії "Совкомфлот".