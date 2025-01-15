Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Верфі ЄС попри санкції ремонтують російські арктичні танкери для перевезення газу, - FT

Верфі ЄС попри санкції ремонтують російські арктичні танкери для перевезення газу, - FT

Ксенія Золотова
15 січня, 2025 середа
05:30
Світ

Корабельні верфі Євросоюзу обслуговують російські танкери льодового класу, пропонуючи їм послуги у сухих доках, що дозволяє Москві продовжувати транспортувати газ через Арктику, попри західні санкції

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що без технічного обслуговування, яке проводять верф Damen у Франції та Fayard A/S у Данії, російському заводу "Ямал СПГ" було б складно забезпечити доступ до ключових ринків у зимовий період, коли ціни на газ у північній півкулі традиційно найвищі.

Супутникові знімки та дані про рух суден компанії Kpler свідчать, що ці верфі обслуговують 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7, які транспортують СПГ із заводу "Ямал СПГ" на північному узбережжі Росії, а деякі судна зверталися до обслуговування кілька разів.

Експерт з арктичних перевезень Мальте Гумперта з High North News вважає, що закриття цих верфей серйозно ускладнило б логістичні операції. На його думку, альтернативне обслуговування можливе, проте це вимагало б значного відхилення від маршрутів.

За даними видання, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вісім танкерів проходили техобслуговування на Damen, а дев’ять - на Fayard A/S. Представники Damen підтвердили, що відремонтували кілька суден, залучених до перевезення російського СПГ, наголосивши, що верф суворо дотримувалася європейських санкцій і не впливає на вибір вантажу судноплавними компаніями. Водночас у Fayard від коментарів відмовились.

Єдиним танкером, який не обслуговувався на жодній із цих верфей, залишається Christophe de Margerie, що належить підсанкційній російській компанії "Совкомфлот".

  • 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
  • Також Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз".
  • Наступного вівторка, 14 січня, Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
  • Економіст Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, зауважив, що в новому санкційному пакеті від США вперше вводяться величезні санкційні обмеження на дві російські страхові компанії, які забезпечують страхування танкерів тіньового флоту РФ.
Теги:
Новини
Економіка
Росія
ЄС
газ
нафта
Арктика
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.29
    Купівля 42.29
    Продаж 42.96
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 січня
06:49
Оновлено
Крилата ракета
Армія РФ атакує Україну ракетами: ситуація вранці 15 січня
06:32
Даніель Дюбуа
"Ніколи не вірте його словам": Дюбуа про заяву Ф'юрі щодо завершення кар'єри
05:55
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні у ніч на 15 січня: на Львівщині працювала ППО
05:42
Кая Каллас
Каллас: рішення щодо України не може бути досягнуто без України
03:57
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї слідчі заарештували президента Юн Сок Йоля
02:54
Куба
Байден скасував декілька обмежень США стосовно Куби
01:26
Франсуа Байру
У Франції ультраліві депутати ініціювали вотум недовіри новому уряду Франсуа Байру
01:02
Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області РФ, поруч є військовий полігон
00:44
"Люди ділилися наболілим": заступник генсека ООН приїхав на Куп'янщину
00:02
Андрій Єрмак
Єрмак: ​​Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні дітей, яких депортувала РФ
2025, вiвторок
14 січня
23:39
Піт Хегсет
Війні треба покласти край, але якомога вигідніше для українців, - майбутній очільник Пентагону
23:25
На війні в Україні ліквідовано індійця, який воював в армії РФ
22:58
війна з РФ, ЗСУ
Сумська ОВА спростувала інформацію, що росіяни прорвали держкордон з Курщини
22:53
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 158 боєзіткнень, 70 з яких - на Покровському напрямку
22:42
Вірменія
Вірменія підписала з США договір про стратегічне партнерство
22:27
Володимир Зеленський
Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам
22:18
Бред Пітт
Згенерований ШІ Бред Пітт ошукав француженку на €830 тис. задля "лікування раку"
22:11
Ексклюзив
Мобілізація жінок
Нардеп Княжицький розповів, за яких умов в Україні може відбутись зниження мобілізаційного віку
22:01
Ексклюзив
Джо Байден
"Байден робив усе правильно, але невчасно": капітан ЗСУ Луценко
21:59
Мілан, Серія А
"Мілан" вирвав перемогу над "Комо" в Серії А
21:39
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус заявив, що ще одна зустріч у форматі Рамштайн точно відбудеться
21:16
Принцеса Уельська
Кейт Міддлтон повідомила про ремісію раку
21:10
Олександр Усик
Експромоутер Фʼюрі назвав імʼя наступного суперника Усика
20:37
Молдова
Патрушев заявив, що Молдова може припинити існування через "антиросійську політику". У Кишиневі відреагували
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія у вогні: Сили оборони України завдали наймасштабнішого удару по російській території. Колонка Сергія Згурця
20:11
Фонд президента і низка установ підписали меморандум щодо популяризації українських студій у світовому академічному середовищі
20:06
Зеленський оприлюднив відео допиту полоненого північнокорейського військового
20:03
Ексклюзив
Міжнародний кримінальний суд
Зустріччю з Путіним Трамп обнулить ордер Міжнародного кримінального суду, він прагне бути таким самим диктатором, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк
20:00
OPINION
Байден попрощався. Що чекає нас у "світі Трампа"?
19:42
Сергій Лавров
Віцеспікер парламенту Словаччини говорив з Лавровим у Москві про війну в Україні
19:35
Гауляйтер Євген Балицький
Суд в Україні виніс остаточний вирок колаборанту Балицькому – 15 років тюрми з конфіскацією майна
19:24
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко отримав шанс перейти у клуб-фіналіст ЛЧ
19:20
На фото: The Weeknd
The Weeknd переніс дату виходу альбому Hurry Up Tomorrow через пожежі в Лос-Анджелесі
19:17
Оновлено
на фото Верховна Рада України
ВР підтримала законопроєкт про допуск медіа на засідання комітетів: Юрчишин розповів про організацію роботи журналістів
19:05
ЗСУ, мобілізація
В Україні спростили перебронювання працівників через Дію
19:00
Ексклюзив
Аеропорт Львів зима
В Українській асоціації пілотів оцінили можливість відкриття аеропорту "Львів"
18:52
Ексклюзив
рада голосування
"Комунальні підприємства можуть бути приватизовані": нардепка Савчук про новий закон та скасування Господарського кодексу
18:48
Рустем Умєров
Електронні скерування на ВЛК з'являться в "Резерв+" уже в січні, - Умєров
18:43
Смартфон
На окупованій Луганщині виникли проблеми з викликом "швидкої", – ОВА
18:41
Sony показала перші кадри фільму жахів "Дожити до світанку" на основі відеогри Until Dawn
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV