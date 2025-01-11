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Удар по тіньовому танкерному флоту РФ: економіст Пендзин про новий санкційний пакет

Ірена Моляр
11 січня, 2025 субота
16:37
Світ нафта танкер

Економіст Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, зауважив, що в новому санкційному пакеті від США вперше вводяться величезні санкційні обмеження на дві російські страхові компанії, які забезпечують страхування танкерів тіньового флоту РФ

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо тіньового танкерного флоту РФ, то мова йде про приблизно 20% від загального обсягу продажу російської нафти. Росія має з Індією та Китаєм потужні контракти, що повністю відповідають максимальній ціні на нафту, яка дозволена росіянам для продажу на зовнішньому ринку, - $60 за барель. Щоб не надавати їм можливості продавати нафту дорожче, введені санкції проти тіньового танкерного флоту РФ. Цей тіньовий флот – металобрухт, старі танкери, які вже не можуть пройти нормальне отримання страхового забезпечення у класичних страхових компаніях. Відповідно, цей металобрухт відстоюється в акваторіях портів", - прокоментував Олег Пендзин.

За його словами, у тіньовий танкерний флот РФ росіяни брали старі танкери, страхували їх у російських страхових компаніях, бо жодна подібна компанія у світі не візьметься за страхування таких суден, і відправляли на продаж нафти РФ.

"Найбільша проблема цих танкерів – занадто старі, мають купу "невиліковних хвороб", які можуть привести до катастрофи, в першу чергу до екологічної. Розуміємо, що страховий російський бізнес підлеглий державі, як і все в Росії. І в новому санкційному пакеті від США вперше вводяться величезні санкційні обмеження на дві російські страхові компанії, які забезпечують страхування цих танкерів, - "Ингосстрах" та "Альфа-Страхування". Тобто вперше, конкретно у санкційному пакеті прописані страховики, які дають можливість судну вийти з порту та прямувати у міжнародні води", - зауважив економіст.

На його думку, це перший і важливий крок щодо впливу на діяльність тіньового танкерного флоту Росії. На сьогодні під санкціями вже понад 150 таких танкерів.

"Одразу після американського пакету санкцій, який є достатньо серйозним ударом по тіньовому танкерному флоту РФ, ми почули позицію найбільшого порту Китаю, який повністю припинив обслуговувати ці танкери. Велика Британія ввела аналогічний пакет санкцій. І ми всі чекаємо від європейців 16-го пакету, який буде приурочений до третьої річниці початку активної фази бойових дій", - резюмував Пендзин.

  • 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
  • Також Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз".
  • Наступного вівторка, 14 січня, Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
     
Теги:
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Війна з Росією
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