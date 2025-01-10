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Велика Британія слідом за США оголосила санкції проти найбільших нафтових компаній РФ

Марія Науменко
10 січня, 2025 п'ятниця
20:51
Світ санкції проти Росії

Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз"

Зміст

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

"Ці енергетичні компанії разом видобувають понад 1 млн барелів нафти на день, що за поточними цінами становить приблизно 23 мільярди доларів на рік, що більше, ніж ВВП Ямайки. Прибутки цих двох компаній наповнюють військову скарбничку Путіна і сприяють війні", - йдеться у повідомленні.

В уряді Великої Британії висловили переконання, що нові санкції є "ще одним кроком до справедливого та сталого миру в Україні, а також кроком до безпеки та процвітання у Великій Британії та за її межами".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі підкреслив важливість відстеження доходів Росії від продажу нафти.

"Застосування санкцій проти російських нафтових компаній спустошить російську військову скарбничку - а кожен рубль, який ми заберемо з рук Путіна, допоможе врятувати життя українців", - наголосив він.

Ламмі додав, що у контексті поточної економічної ситуації в Росії, зростання процентних ставок та витрат на незаконну війну, уряд Великої Британії працює спільно зі США, щоб продовжувати тиск на Кремль.

Реакція Зеленського 

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за нові санкції проти РФ.

"Вдячний Сполученому Королівству за непохитну підтримку та рішучі дії проти російської воєнної машини. Запровадивши санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, Велика Британія вкотре суттєво обмежила здатність Путіна фінансувати агресію", - зазначив президент.

За його словами, ці "синхронізовані з США дії демонструють силу міжнародної єдності".

  • У п'ятницю, 10 січня, США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Велика Британiя
Економіка
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