Усик і Роналду зустрілись у Саудівській Аравії
Український боксер Олександр Усик та португальський футболіст Кріштіану Роналду провели зустріч у Саудівській Аравії
Світлинами спортсмени поділились у соцмережах.
Олександр Усик, який приїжджав у Саудівську Аравію на вечір боксу, скористався можливістю та побував на базі місцевого ФК "Аль-Наср". Саме у цьому саудівському клубі грає Кріштіану Роналду.
"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один в одного, обмінюємося досвідом та насолоджуємося моментом. Респект Кріштіану за його відданість та мислення. До скорої зустрічі, друже!", - написав боксер після зустрічі.
Роналду також написав про зустріч з Усиком.
"Радий знову бачити тебе, чемпіоне!", - йдеться у дописі.
- До цього Олександр Усик відвідав матч ФК "Аль-Наср".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.35Продаж 43.99
- Актуальне
- Важливе