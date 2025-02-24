Усик і Роналду зустрілись у Саудівській Аравії

Світлинами спортсмени поділились у соцмережах.

Олександр Усик, який приїжджав у Саудівську Аравію на вечір боксу, скористався можливістю та побував на базі місцевого ФК "Аль-Наср". Саме у цьому саудівському клубі грає Кріштіану Роналду.

"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один в одного, обмінюємося досвідом та насолоджуємося моментом. Респект Кріштіану за його відданість та мислення. До скорої зустрічі, друже!", - написав боксер після зустрічі.

Роналду також написав про зустріч з Усиком.

"Радий знову бачити тебе, чемпіоне!", - йдеться у дописі.