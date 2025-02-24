Вночі 24 лютого росіяни запустили по Україні 113 дронів: ППО знищила 71 безпілотник
У ніч проти понеділка, 24 лютого, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 71 ворожий дрон
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 20:00 23 лютого окупанти випустили по території України 185 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, що у РФ, та окупованого Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 08:00 військові підтвердили збиття 113 ударних дронів РФ у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Крім того, ще 71 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.
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