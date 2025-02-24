"Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину": у Відні презентували книжку військового медика Олександра Гоменюка

Про це повідомляє посольство України в Республіці Австрія у facebook.

До третіх роковин повномасштабного вторгнення у Відні презентували книжку "Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину" військового медика дитячого хірурга-ортопеда, керівника стабілізаційного пункту, який уже три роки рятує життя українських захисників на передовій, Олександра Гоменюка.

"Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину" вийшла у видавництві "Zалізний тато".

Автор долучився до заходу онлайн, адже залишається на фронті, де щодня бореться за життя поранених бійців. Книжку представила Тетяна Шпайхер, дружина автора, журналістка та волонтерка. Вона поділилася історією її створення та прочитала уривки. Модератором події виступила Христина Касьянова, співзасновниця "ЛітерАктиву", яка допомогла розкрити значення цієї книжки в сучасному контексті.

Як зазначається на сайті видавництва, "це книга-щоденник про рік життя військового лікаря, який разом із побратимами врятував сотні поранених українських солдатів, і водночас розповідь батька своєму сину, якого він не бачив весь цей час". А ще це думки про любов і свободу посеред буднів, наповнених стражданням і звитягою, ранами, ампутаціями, трупами "наших хлопчиків" і болем ще живих побратимів – щоденний стрим із самого серця війни.

"Ось де я, синку, був, поки ти ріс без мене. Ось що я, синку, робив, коли не водив тебе в садочок, коли не грався з тобою і коли не обіймав тебе і твою маму. Дивись, ось тут я оглядаю тіло нашого загиблого "хлопчика", а зараз буду перев’язувати рану живого козака. І ще одному змушений ампутувати ногу, а потім привезуть ще кількох, які взяли зброю до рук за твоє майбутнє і майбутнє мільйонів українців", - цитує письменника видавництво.

Фото: facebook посольства України в Австрії

Фото: facebook посольства України в Австрії

Захід зібрав українців та австрійців, які прагнуть глибше зрозуміти, що відчувають і переживають ті, хто боронить Україну. Організатори поділились, що обговорення після презентації перетворилося на важливий діалог про документування подій війни, роль літератури у формуванні національної пам’яті та про те, як кожен може підтримати наших захисників.

