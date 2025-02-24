Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо це принесе мир, і відмовився від угоди зі США щодо мінеральних ресурсів. Акценти світових ЗМІ 24 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 лютого.

Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо це принесе мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "готовий" піти у відставку, якщо це принесе користь його країні, запропонувавши обміняти її на членство в НАТО, пише CNN.

Він також виступивши проти вимог США щодо надання Україні критично важливих корисних копалин та інших природних ресурсів у рамках переговорів про припинення війни.

"Якщо це гарантує мир для України, якщо вам дійсно потрібно, щоб я пішов у відставку, я готовий. Я можу обміняти це на НАТО", – зазначив Зеленський, відповідаючи під час пресконференції на запитання, чи готовий він піти у відставку, якщо це забезпечить мир в Україні.

Як нагадує CNN, раніше цього місяця міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вступ Києва до НАТО є нереальним, перекресливши заявлену політику Альянсу про те, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства.

Зауваження українського президента пролунали на тлі розбіжностей з президентом США Дональдом Трампом, який назвав Зеленського "диктатором" за те, що він не проводить вибори, поки Україна перебуває у стані війни.

Зеленський також виступив проти вимоги Трампа отримати частку в українських родовищах рідкоземельних та інших корисних копалин вартістю 500 мільярдів доларів у рамках проєкту "угоди", яка, за словами Трампа, відображатиме обсяг допомоги, наданої США Україні під час війни з Росією.

За словами Зеленського, щоб повернути цю суму коштом українських ресурсів, може знадобитися 250 років, додавши, що він не може підписати нічого, за що "десять поколінь українців" будуть змушені платити.

Суперечка між Трампом і Зеленським загострилася в останні дні після того, як президент США неправдиво звинуватив Україну у розв'язанні конфлікту. Пізніше Трамп визнав, що "Росія напала", але звинуватив свого попередника Джо Байдена і Зеленського в тому, що вони не зупинили бойові дії раніше.

"Тут немає місця для емоцій, – зауважив він і додав щодо висловлювання Трампа на свою адресу: – Очевидно, я б не сказав, що слова президента Трампа про мене є, м'яко кажучи, компліментами".

Він також наголосив, що необхідно зробити все можливе, щоб принести тривалий і справедливий мир в Україну.

"Це можливо в єдності всіх партнерів – нам потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче міцного миру", – сказав президент України.

Зеленський відмовився від угоди зі США щодо видобутку корисних копалин

Дональд Трамп, Фото: gettyimages

Президент Володимир Зеленський виступив проти вимог адміністрації Трампа щодо мільярдних інвестицій в українські природні ресурси та проведення мирних переговорів, які виключають Україну, водночас оголосивши про плани проведення великого саміту європейських лідерів у понеділок, повідомляє The New York Times.

Як відзначає NYT, зусилля українського лідера, спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою Європи і водночас продовжити переговори зі Сполученими Штатами, були зроблені попри зловісні заяви Трампа, який останніми днями принижував Зеленського і погрожував, якщо Україна найближчим часом не погодиться на угоду про видобуток корисних копалин.

Зеленський припустив, що, нападаючи на Україну, Трамп обрав неправильного супротивника: "Мир через силу, але у бік Росії, а не в інший бік".

22 лютого ввечері Трамп посилив тиск на Україну з метою підписання угоди про видобуток корисних копалин, переговори щодо якої тривають вже понад 10 днів. Кілька проєктів угод вже були відхилені українською стороною, оскільки вони не містили конкретних гарантій безпеки з боку США, які б захистили Київ від подальшої російської агресії.

У п'ятницю Сполучені Штати запропонували новий проєкт угоди, отриманий The New York Times, який, як і раніше, не містить гарантій безпеки для України і включає ще більш жорсткі фінансові умови. У новому проєкті підтверджується вимога США, щоб Україна відмовилася від половини своїх доходів від видобутку природних ресурсів, включаючи мінерали, газ і нафту, а також від доходів від портів та інших об'єктів інфраструктури.

Зеленський також звернув увагу на ще один спірний момент у запропонованій угоді: Україна буде зобов'язана повернути Сполученим Штатам суму, що вдвічі перевищує вартість майбутньої американської допомоги.

"Угода передбачає, що на кожен долар допомоги Україна повинна повернути 2 долари, – сказав Зеленський у неділю. – Простіше кажучи, це 100-відсотковий кредит. Я повинен повернути основну суму плюс ще 100 % зверху".

Угода не зобов'язує Сполучені Штати надавати Україні гарантії безпеки і не обіцяє подальшої військової підтримки Києву. Слово "безпека" було навіть вилучено з формулювання, яке містилось у попередній версії угоди, датованій 14 лютого і розглянутій газетою The Times, де говорилося, що обидві країни прагнуть досягти "тривалого миру і безпеки в Україні".

Натомість в угоді йдеться про те, що частина доходів, зібраних фондом, буде реінвестована у відновлення України. У ній також зазначено, що Сполучені Штати мають намір надати довгострокову фінансову підтримку економічному розвитку України, хоча конкретна сума не вказана.

Це потенційне зобов'язання узгоджується з аргументом Білого дому про те, що сама лише присутність американських економічних інтересів в Україні стримуватиме майбутню російську агресію.

Але Зеленський зазначив у неділю, що присутність американських компаній на сході України до війни не стримала Росію від нападу та окупації цих територій.