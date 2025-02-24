Фінляндія виділяє €4,5 млн на підтримку України

Про це йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

"24 лютого виповнилося три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Агресивна війна виснажує потенціал і єдність країни, і потреба в підтримці є величезною", - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що підтримка критично важливої соціальної та громадської інфраструктури України, а також забезпечення ключових послуг і засобів до існування в умовах російської агресії є надзвичайно важливими.

Допомога через фонд "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) надходить від дев’яти країн. У період з 2022 року до 2024 року підтримка Фінляндією першого етапу PFRU склала 4,3 мільйона євро.