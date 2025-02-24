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Фінляндія виділяє €4,5 млн на підтримку України

Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
11:31
Світ Фінляндія

У Фінляндії оголосили про виділення 4,5 мільйона євро на підтримку України. Гроші підуть у фонд "Партнерство за сильну Україну" на 2025 - 2027 роки

Зміст

Про це йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

"24 лютого виповнилося три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Агресивна війна виснажує потенціал і єдність країни, і потреба в підтримці є величезною", - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що підтримка критично важливої соціальної та громадської інфраструктури України, а також забезпечення ключових послуг і засобів до існування в умовах російської агресії є надзвичайно важливими.

Допомога через фонд "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) надходить від дев’яти країн. У період з 2022 року до 2024 року підтримка Фінляндією першого етапу PFRU склала 4,3 мільйона євро.

  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро допомоги та посилить підтримку у забезпеченні енергетичної безпеки.
Теги:
Новини
Україна
Фінляндія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Економіка
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2025, понедiлок
24 лютого
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