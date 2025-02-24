Зеленський: Кроком до завершення війни має стати обмін полоненими. Ми готові до обміну "всіх на всіх"
Президент Володимир Зеленський заявив, що кроком до завершення війни з Росією має стати обмін полоненими, і Україна готова до цього у форматі "всіх на всіх"
Про це він сказав на засіданні "Підтримуй Україну", яке відбувається 24 лютого у Києві за участю низки іноземних лідерів.
За словами президента, Росія повинна відпустити українців, а обмін "всіх на всіх", до якого готова Україна, - це справедливий варіант закінчення війни.
"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає. І треба ситуація, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються у Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014-го", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що про мир неможливо оголосити за одну годину чи за один день. За словами Зеленського, коли спеціальний представник США з України Кіт Келлог був у Києві, він передав йому і президенту США Дональду Трампу документ з переліком усіх припинень вогню, з конкретними датами, які Росія зламала.
"Тому мир може бути результатом зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки", - зазначив український лідер.
Він також наголосив, що оскільки війна триває проти України, Україна має бути за столом перемовин разом з Європою.
"Стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя. Отже, безпека Європи та її доля не може визначатися без Європи. Україна, Європа разом з Америкою має бути за столом переговорів разом з РФ, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення", - зазначив президент України.
За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін не подарує нам мир, не віддасть його в обмін на щось. "Ми маємо здобути мир силою", - зазначив президент.
"Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але і на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО для України і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, контингент і таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні", - констатував Зеленський.
Очільник держави подякував усім партнерам, хто готовий у цьому допомагати Україні.
- У переддень третіх роковин російського повномасштабного вторгнення, у неділю, 23 лютого 2025 року, в Києві відбувся урядовий інформаційний форум "Україна. Рік 2025", де перші особи держави звітували про досягнення українського опору окупантам. На завершення заходу відбулася пресконференція Володимира Зеленського.
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