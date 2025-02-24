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Гільдія кіноакторів США оголосила переможців SAG Awards 2025, найбільше нагород зібрав "Шьоґун"

Дар'я Тарасова
24 лютого, 2025 понедiлок
12:10
Кіно

Головну нагороду від SAG Awards 2025 в кіно отримала драма Едварда Берґера "Конклав", а серед телесеріалів аналогічну відзнаку здобув "Шьоґун"

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Про це пише The Hollywood Reporter.

У Лос-Анджелесі пройшла 31-ша щорічна церемонія вручення премії Гільдії американських кіноакторів - SAG Awards. Це остання подія "сезону нагород" перед врученням "Оскара", яке заплановане на 2 березня.

Головну нагороду - відзнаку за найкращу гру акторського складу - отримала драма Едварда Берґера "Конклав". Нагородження фільму про вибори нового Папи римського у Ватикані відбулося на тлі повідомлень про критичний стан здоровʼя Папи Франциска.

Найкращим актором фільму став Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у байопіку "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", а найкращою акторкою - Демі Мур за роль у стрічці "Субстанція". Кіран Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Справжній біль", а Зої Салдана здобула статуетку за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес".

Серед телесеріалів найбільше відзнак отримав "Шьоґун". З пʼяти номінацій серіал став переможцем у чотирьох, зокрема і в категорії "Найкращий акторський склад драматичного серіалу". Крім того, Анна Савай стала найкращою акторкою у драматичному серіалі, а Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором у драматичному серіалі.

Також під час церемонії вручення нагород SAG Awards Джейн Фонда отримала нагороду за життєві досягнення.

Минулого місяця Гільдія кіноакторів скасувала оголошення номінантів у прямому ефірі через лісові пожежі у Лос-Анджелесі, натомість опублікувавши номінації через пресреліз. Гільдія також закликала людей робити пожертви благодійним організаціям, щоб допомогти тим, хто цього потребує.

Повний список переможців виглядає наступним чином:

У кіно:

  • Найкраща гра акторів у кінофільмі – "Конклав";
  • Найкраща жіноча роль – Демі Мур, ("Субстанція");
  • Найкраща чоловіча роль – Тімоті Шаламе, ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець");
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Зої Салдана, ("Емілія Перес");
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін, ("Справжній біль");
  • Найкраща гра каскадерів у художньому фільмі – "Каскадер".

У серіалах:

  • Найкраща гра акторів у драматичному серіалі – "Шьоґун";
  • Найкраща гра акторів у комедійному серіалі – "Вбивства в одній будівлі";
  • Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Анна Саваї ("Шьоґун");
  • Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада ("Шьоґун");
  • Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі");
  • Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт ("Хитрощі");
  • Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі чи телефільмі – Колін Фаррелл ("Пінгвін");
  • Найкраща жіноча роль у мінісеріалі чи телефільмі – Джессіка Ганнінг ("Оленя");
  • Найкраща гра каскадерів у телесеріалі – "Шьоґун".
     
Теги:
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Світ
Культура
США
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