Каллас відвідає Вашингтон, де говоритиме про Україну
Очільниця європейської дипломатії у вівторок, 25 лютого, відвідає Вашингтон, де зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо й обговорить Україну та ЄС
Про це вона повідомила журналістам у Брюсселі, повідомляє The Washington Post.
За словами Каллас, вона вирушає у Вашингтон завтра для переговорів з Рубіо. Пані дипломат підкреслила, що із заяв американської сторони "зрозуміло, що російський наратив там дуже сильно представлений".
"Ви можете обговорити з Путіним все, що захочете. Але якщо мова йде про Європу чи Україну, то Україна та Європа також повинні погодитися на цю угоду", - додала вона.
- У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ.
- Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро допомоги та посилить підтримку у забезпеченні енергетичної безпеки.
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