Каллас відвідає Вашингтон, де говоритиме про Україну

Про це вона повідомила журналістам у Брюсселі, повідомляє The Washington Post.

За словами Каллас, вона вирушає у Вашингтон завтра для переговорів з Рубіо. Пані дипломат підкреслила, що із заяв американської сторони "зрозуміло, що російський наратив там дуже сильно представлений".

"Ви можете обговорити з Путіним все, що захочете. Але якщо мова йде про Європу чи Україну, то Україна та Європа також повинні погодитися на цю угоду", - додала вона.