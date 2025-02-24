Швеція передасть Україні системи ППО вартістю $113 млн
Швеція посилить українську ППО на суму близько 113 млн доларів. Уряд країни уповноважить адміністрацію оборонних матеріалів закупити системи Robot 70 і Tridon Mk2
Про це написали прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш і міністр освіти Швеції Йоган Персон для газети Svenska Dagbladet.
"У цю річницю ми можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони загальною вартістю 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні. З огляду на інтенсивність російських ракетних атак, атак з використанням дронів і бомб, що зростає, існує нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Посадовці зазначили, що Robot 70 – це перевірена та добре використовувана система, а Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам простих безпілотників і роботів.
Також Стокгольм передасть нові ракети для протиповітряної оборони того типу, які вже використовуються Україною, а також зенітну зброю, яку можуть носити окремі солдати.
- Раніше голова МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що першочерговим завданням уряду країни у зовнішній політиці цьогоріч є підтримка України.
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