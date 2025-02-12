Підтримка України є першочерговим зовнішньополітичним завданням уряду Швеції, - голова МЗС Стенергард

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Вона зазначила, що цьогорічна зовнішньополітична декларація представлена у складний час з точки зору політики безпеки.

"Ми - Швеція, ЄС і НАТО - перебуваємо в довгостроковій і далекосяжній конфронтації з Росією. Росія продовжуватиме становити серйозну загрозу безпеці в Європі, незалежно від результату війни в Україні. Наше завдання невідворотне: ми повинні протистояти здатності Росії завдати нам шкоди, не в останню чергу шляхом підтримки України", - заявила Стенергард.

У заяві голови шведського МЗС йдеться, що підтримка України є головним зовнішньополітичним завданням уряду. Зокрема, Швеція збільшує свою підтримку Україні, а загальна сума підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 70 млрд шведських крон.

"Для Швеції підтримка України - це не лише моральний обов'язок, але й інвестиція в безпеку, незалежність і свободу Європи та нашу власну", - наголосив Стенергард.

Вона також підкреслила, що Швеція продовжить розбудовувати безпеку разом з іншими, особливо як член ЄС і НАТО.