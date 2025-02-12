Підтримка України є першочерговим зовнішньополітичним завданням уряду Швеції, - голова МЗС Стенергард
Першочерговим завданням уряду Швеції у зовнішній політиці цьогоріч є підтримка України. Також серед пріоритетних проблем країни безпекова співпраця, гендерна рівність та розширення прав жінок
Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.
Вона зазначила, що цьогорічна зовнішньополітична декларація представлена у складний час з точки зору політики безпеки.
"Ми - Швеція, ЄС і НАТО - перебуваємо в довгостроковій і далекосяжній конфронтації з Росією. Росія продовжуватиме становити серйозну загрозу безпеці в Європі, незалежно від результату війни в Україні. Наше завдання невідворотне: ми повинні протистояти здатності Росії завдати нам шкоди, не в останню чергу шляхом підтримки України", - заявила Стенергард.
У заяві голови шведського МЗС йдеться, що підтримка України є головним зовнішньополітичним завданням уряду. Зокрема, Швеція збільшує свою підтримку Україні, а загальна сума підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 70 млрд шведських крон.
"Для Швеції підтримка України - це не лише моральний обов'язок, але й інвестиція в безпеку, незалежність і свободу Європи та нашу власну", - наголосив Стенергард.
Вона також підкреслила, що Швеція продовжить розбудовувати безпеку разом з іншими, особливо як член ЄС і НАТО.
- Наприкінці січня міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму $1,2 млрд.
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