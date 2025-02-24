Війська РФ вдарили КАБом по Харківщині: поранено двох людей
У понеділок, 24 лютого, російські окупаційні війська вдарили по селу Цупівка Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали двоє цивільних
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 10:15 ворог вдарив КАБом по Харківському району.
У селі Цупівка госпіталізували двох цивільних. Також там зайнялися два приватних будинки.
Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки.
- Вночі ворог також завдав удару КАБом по Київському району Харкова, минулося без постраждалих.
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