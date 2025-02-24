Війська РФ вдарили КАБом по Харківщині: поранено двох людей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 10:15 ворог вдарив КАБом по Харківському району.

У селі Цупівка госпіталізували двох цивільних. Також там зайнялися два приватних будинки.

Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки.