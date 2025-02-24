U2 звернулися до українців у третю річницю повномасштабного вторгнення, цитуючи Шевченка

Відповідний допис зʼявився на сторінці гурту U2 в instagram.

24 лютого вокаліст U2 Боно поділився уривком фортепіанного твору на вірші Тараса Шевченка. Вони разом з гітаристом і клавішником Еджем надіслали музичний уривок на слова з поеми "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє" Володимиру Зеленському в перші дні повномасштабної війни у 2022 році.

Як написав Боно, великий поет XIX століття Шевченко для багатьох визначив саму сутність "українськості".

"Усі, хто вірить у свободу й відчуває, яку небезпеку переживає зараз Європа, не сплять спокійно в цю третю річницю вторгнення. Про це та інші тривожні питання ще буде сказано більше", - додав музикант.

U2 поділились також власним виконанням уривка поеми англійською.