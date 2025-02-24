У російське генконсульство у Марселі кинули коктейлі Молотова: стався вибух, - ЗМІ
Уранці понеділка, 24 лютого, біля російського генконсульства у французькому місті Марсель прогримів вибух. Попередньо, будівлю атакували коктейлями Молотова
Про це повідомляє BFM з посиланням на рятувальників.
Зазначається, що вибух стався близько 08:00. Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре, у 8-му окрузі. У цьому районі є багато консульств, у тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії.
Наразі на місці працюють близько тридцяти пожежників та поліція.
Пізніше стало відомо, що у консульство РФ кинули коктейлі Молотова. Дві пляшки із запальною сумішшю впали в саду консульства. За попередніми даними, постраждалих немає.
Генеральний консул Росії в Марселі Станіслав Оранський заявив La Marseillaise, що вибух стався всередині консульства. До будівлі увійшов Марсельський військово-морський пожежний батальйон.
Тим часом у Росії вже прокоментували інцидент у Франції. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що вибухи на території генконсульства Росії в Марселі "мають усі ознаки теракту".
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