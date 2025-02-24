У російське генконсульство у Марселі кинули коктейлі Молотова: стався вибух, - ЗМІ

Про це повідомляє BFM з посиланням на рятувальників.

Зазначається, що вибух стався близько 08:00. Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре, у 8-му окрузі. У цьому районі є багато консульств, у тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії.

Наразі на місці працюють близько тридцяти пожежників та поліція.

Пізніше стало відомо, що у консульство РФ кинули коктейлі Молотова. Дві пляшки із запальною сумішшю впали в саду консульства. За попередніми даними, постраждалих немає.

Генеральний консул Росії в Марселі Станіслав Оранський заявив La Marseillaise, що вибух стався всередині консульства. До будівлі увійшов Марсельський військово-морський пожежний батальйон.

Тим часом у Росії вже прокоментували інцидент у Франції. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що вибухи на території генконсульства Росії в Марселі "мають усі ознаки теракту".

???????? An explosion occurred near the Russian consulate in France, - BFM



It happened in the city of Marseille this morning at around 08:00 local time. French media have not yet reported what caused the explosion and whether there are any injuries. pic.twitter.com/DrNIWT75Ad — ★V141NG★????‍☠️ ???? (@inexorable__swe) February 24, 2025