У Стокгольмі затримали чоловіка, який намагався в'їхати на територію посольства Росії

Про це пише Aftonbladet.

За словами речника поліції, чоловіка затримали за спробу незаконного проникнення на територію посольства.

Про інцидент поліцію повідомив охоронець російського посольства. Підозрюваного заарештували, коли він ще перебував у машині.

Фігуранту близько 45 років. Наразі немає жодної інформації про мотиви чи національність чоловіка.