У Стокгольмі затримали чоловіка, який намагався в'їхати на територію посольства Росії
У шведській столиці Стокгольмі правоохоронці затримали чоловіка, який вранці 28 січня намагався автомобілем проїхати через ворота російського посольства
Про це пише Aftonbladet.
За словами речника поліції, чоловіка затримали за спробу незаконного проникнення на територію посольства.
Про інцидент поліцію повідомив охоронець російського посольства. Підозрюваного заарештували, коли він ще перебував у машині.
Фігуранту близько 45 років. Наразі немає жодної інформації про мотиви чи національність чоловіка.
- Минулого року у відповідь на російську атаку по Україні 8 липня чеські активісти облили посольство Росії у Празі червоною рідиною, що імітує кров.
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