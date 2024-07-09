Посольство РФ у Празі облили штучною кров'ю після удару по Україні

Фото та відео з акції оприлюднили у соцмережі Х.

Двоє чеських активісти - чоловік та жінка - вилили на посольство Росії у Празі червону рідину, що імітувала кров. Судячи з опису під відео, рідиною, що містилась у двох відрах, був кетчуп.

"Ще 10 кг кетчупу прилетіло на представництво терористів", - йдеться в повідомленні.