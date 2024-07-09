Посольство РФ у Празі облили штучною кров'ю після удару по Україні
У відповідь на російську атаку по Україні 8 липня чеські активісти облили посольство Росії у Празі червоною рідиною, що імітує кров
Фото та відео з акції оприлюднили у соцмережі Х.
Двоє чеських активісти - чоловік та жінка - вилили на посольство Росії у Празі червону рідину, що імітувала кров. Судячи з опису під відео, рідиною, що містилась у двох відрах, був кетчуп.
"Ще 10 кг кетчупу прилетіло на представництво терористів", - йдеться в повідомленні.
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8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
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