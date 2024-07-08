Росіяни масовано атакували Київ зранку 8 липня: загинули 15 людей, щонайменше 37 поранено
Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, ще 37 зазнали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 15. Також станом на 14:00 відомо про 37 постраждалих.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
За даними Офісу генпрокурора, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:
- у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охматдит", є руйнування.
- у Голосіївському – пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;
- у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;
- у Дніпровському – палають уламки в житловій забудові;
- у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
- у Деснянському районі – займання будинку.
Фото: Київська міська військова адміністрація
На місцях події працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи.
Також на місці перебувають керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора та керівництво Київської міської прокуратури.
Начальник КМВА Сергій Попко додав, що зі зруйнованого корпусу "Охматдиту" 5 дітей вивезли на перегоспіталізацію.
Станом на 14:07, за даними мера Віталія Кличка, в "Охматдиті" постраждали 16 людей, семеро з них - діти. 15 травмованих госпіталізували.
Крім того, уже відомо про двох загиблих дорослих у дитячій лікарні, зокрема, одну лікарку.
У коментарі кореспонденту Еспресо Дмитру Дідорі працівник ДСНС повідомив, що у столиці триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському районах.
Так, у Шевченківському районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа та руйнування на площі 1500 кв.м в одному з бізнес-центрів. У Голосіївському районі сталося потрапляння у п'ятиповерховий житловий будинок, де зараз працюють рятувальники.
- Крім Києва, росіяни зранку атакували й інші міста України. Зокрема, унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську і Дніпрі загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.
- Також унаслідок масованої ракетної атаки росіян 8 липня у Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК.
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