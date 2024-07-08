Росіяни масовано атакували Київ зранку 8 липня: загинули 15 людей, щонайменше 37 поранено

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 15. Також станом на 14:00 відомо про 37 постраждалих.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

За даними Офісу генпрокурора, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:

у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охматдит", є руйнування.

у Голосіївському – пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;

у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

у Дніпровському – палають уламки в житловій забудові;

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

у Деснянському районі – займання будинку.

Фото: Київська міська військова адміністрація

На місцях події працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи.

Також на місці перебувають керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора та керівництво Київської міської прокуратури.

Начальник КМВА Сергій Попко додав, що зі зруйнованого корпусу "Охматдиту" 5 дітей вивезли на перегоспіталізацію.

Станом на 14:07, за даними мера Віталія Кличка, в "Охматдиті" постраждали 16 людей, семеро з них - діти. 15 травмованих госпіталізували.

Крім того, уже відомо про двох загиблих дорослих у дитячій лікарні, зокрема, одну лікарку.

У коментарі кореспонденту Еспресо Дмитру Дідорі працівник ДСНС повідомив, що у столиці триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському районах.



Так, у Шевченківському районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа та руйнування на площі 1500 кв.м в одному з бізнес-центрів. У Голосіївському районі сталося потрапляння у п'ятиповерховий житловий будинок, де зараз працюють рятувальники.

Також за попередніми даними ДСНС, у Солом'янському районі сталося загоряння на площі 1,5 тис. кв. м, яке уже ліквідували. Внаслідок влучання ворожої ракети там зафіксовано 5 загиблих і 4 поранених цивільних.