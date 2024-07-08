У Києві зруйновані та пошкоджені 3 трансформаторні підстанції ДТЕК

Про це інформує ДТЕК.

Зазначено, що зруйновані або пошкоджені 3 трансформаторні станції розташовані в Голосіївському та Шевченківському районах. Водночас пошкоджені електромережі.

"Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", - додають у повідомленні.