У Києві зруйновані та пошкоджені 3 трансформаторні підстанції ДТЕК
Унаслідок масованої ракетної атаки росіян 8 липня у Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК
Про це інформує ДТЕК.
Зазначено, що зруйновані або пошкоджені 3 трансформаторні станції розташовані в Голосіївському та Шевченківському районах. Водночас пошкоджені електромережі.
"Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", - додають у повідомленні.
- Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві загинули майже 20 людей, близько півсотні - поранено.
- 6 липня повідомлялось, що після ракетних обстрілів у Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей. У процесі відновлення застосовують сучасні європейські технології.
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