У Києві відновили дві третини власних генеруючих потужностей після ворожих обстрілів
Після ракетних обстрілів у Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей. У процесі відновлення застосовують сучасні європейські технології
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
"Проведено колосальну роботу і зараз дві третини - відновлено. Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології і обладнання. В результаті, енергетичні об’єкти міста, що будувались переважно в радянський період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими", - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, столичні енергооб’єкти зазнали більше десятка обстрілів, внаслідок чого було виведено з ладу більше половини генеруючих потужностей.
"Ми плануємо децентралізувати систему виробництва електроенергії і тепла, побудувавши ТЕЦ малої і середньої потужності. Крім того, місто розвиває кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії. Без цього якісна підготовка до зими неможлива", - повідомив заступник голови КМДА.
Пантелеєв також додав, що у Києві близько 11 тисяч багатоповерхівок, з яких значна частина має інженерне обладнання, що залежить від електроенергії. Йдеться про насоси систем водопостачання, опалення, ліфти тощо.
"Місто розробило і реалізує 4 програми, як інструменти для будинкових громад зі встановлення резервного живлення. Це програма співфінансування енергоефективних заходів 70/30, програма співфінансування ремонтів, програма компенсації коштів за придбання альтернативного живлення і програма надання пільгових кредитів", - зазначив посадовець.
За його словами, на сьогодні вже понад 1000 будинкових громад взяли участь у таких програмах і виконали енергоефективні заходи.
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