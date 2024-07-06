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Люди не повинні бігати та розшукувати, де б зарядити телефон чи гаджети: керівник Київщини просить повідомляти йому, якщо не працює пункт незламності

6 липня, 2024 субота
12:10
Суспільство Суспільство

На Київщині через складну ситуацію зі світлом всі пункти незламності переведуть в робочий режим

Зміст

Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

Відповідне доручення - всі пункти незламності перевести в робочий режим - отримали всі райони та громади за результатами засідання штабу Ради оборони Київщини.

"Ситуація з енергозабезпеченням складна. І маємо зробити все, щоб люди мали змогу підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, викликати екстрені служби в разі потреби", - наголосив Кравченко.

Начальник КОВА прозвітував, що наразі вже функціонують 225 пунктів. Готові до відкриття ще 397 пунктів. Їх відкривають органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес, АТ "Укрзалізниця".

"Отримую чимало скарг, що люди не знають адрес пунктів", - зазначив Кравченко й доручив відповідальним, в першу чергу керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад.

"Чітка інформація: місце, графік та умови роботи. Мешканці не повинні по всьому населеному пункту бігати та розшукувати, де б підзарядити телефон чи гаджети", - наголосив він.

Кравченко також нагадав про обов’язкове оснащення пунктів незламності: світло, інтернет, доступ до мобільного зв’язку всіх операторів, вода, аптечка.

Голова КОВА доручив також головам районів та громад проаналізувати потребу у відкритті додаткових пунктів, зважаючи на скарги людей, що в деяких місцях їх немає.

Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті "Київщина безпечна" https://t.me/kyivregion_bot.

"Якщо є проблеми з роботою якихось із них, там же залишайте скаргу. Оперативно розбиратимуся", - резюмував Руслан Кравченко.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готує рішення, які допоможуть громадянам в умовах браку електроенергії та перебоїв з мобільним звʼязком внаслідок відсутності світла.
Теги:
Економіка
Київщина
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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