У Росії зранку злетіли 5 бортів Ту-95 і МіГ-31К
Уранці понеділка, 8 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії п'ятьох бортів бомбардувальників Ту-95 і носія "кинджалів" МіГ-31К
Про це інформують Повітряні сили.
"Увага! Зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)", - йдеться у повідомленні о 07:19.
Крім того, пізніше стало відомо і про зліт МіГ-31К, через що в Україні оголошено ракетну небезпеку по всій території.
МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Близько 07:45 ПС ЗСУ оголосили відбій загрози МіГ-31К. Водночас активність ворожої тактичної авіації зафіксована на сході та південному сході. Зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
- Напередодні вночі декілька груп ракет атакували північ України. Перед цим росіяни атакували Харків та Суми - у Харкові внаслідок обстрілу постраждали дві жінки.
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