У Росії зранку злетіли 5 бортів Ту-95 і МіГ-31К

Про це інформують Повітряні сили.

"Увага! Зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)", - йдеться у повідомленні о 07:19.

Крім того, пізніше стало відомо і про зліт МіГ-31К, через що в Україні оголошено ракетну небезпеку по всій території.



МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Близько 07:45 ПС ЗСУ оголосили відбій загрози МіГ-31К. Водночас активність ворожої тактичної авіації зафіксована на сході та південному сході. Зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.