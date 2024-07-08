У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ загинули щонайменше 10 людей, 31 поранений
Кривий Ріг вранці 8 липня зазнав масованої ракетної атаки Росії
Про це повідомив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул.
Унаслідок ракетної атаки в місці зафіксували декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.
Попередньо відомо про 10 загиблих, 31 поранений уже перебуває в лікарні, з них 10 людей – у тяжкому стані.
У місті працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи, триває ліквідація наслідків атаки.
- Уранці понеділка, 8 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок атаки на Київщині, у Кривому Розі, Покровську й Києві відомо про загиблих і постраждалих. Еспресо в режимі реального часу стежило за подіями
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