Росіяни вранці вдарили по підприємству у Покровську: загинули 3 людини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Наразі є інформація про влучання у підприємство. На його території загинули троє чоловіків.

Крім того, уранці під ворожим вогнем опинилися і інші громади Донеччини, проте інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.