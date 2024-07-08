Росіяни вранці вдарили по підприємству у Покровську: загинули 3 людини
Під час ранкової ракетної атаки по Україні у понеділок, 8 липня, росіяни вдарили по будівлі підприємства у місті Покровськ Донецької області. У результаті атаки там загинули щонайменше троє людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні", - йдеться у повідомленні.
Наразі є інформація про влучання у підприємство. На його території загинули троє чоловіків.
Крім того, уранці під ворожим вогнем опинилися і інші громади Донеччини, проте інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.
- Уранці понеділка, 8 липня, по всій території України вдруге оголосили повітряну тривогу. Внаслідок масованої ракетної атаки Росії на Київщині, у Кривому Розі, Дніпрі і Києві відомо про загиблих і постраждалих.
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