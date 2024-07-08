РФ влучила по "Охматдиту" ракетою Х-101: відомо про двох дорослих загиблих

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідчі СБУ встановили, що ворог завдав удару по лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

"У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування", - додають у СБУ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в "Охматдиті" загинули двоє дорослих, серед яких - лікарка.

Станом на 14:17 у лікарні відомо про 16 постраждалих, 7 з яких - діти. Водночас 15-ох людей госпіталізували.

Кореспондент Еспресо Дмитро Дідора повідомив: за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало 5 обʼєктів "Охматдиту" і один дитячий центр кардіохірургії.

Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на місці удару.

"Проводимо рятувальні роботи, щоб максимально швидко звільнити з-під завалів людей. Це і діти, можливо, і лікарський персонал. Як мінімум ми не можемо вийти на зв'язок з 2 лікарями. У нас ще є десь 1:15-1:20, щоб розібрати основні завали, щоб людям дати повітря", - сказав Клименко.

Він зауважив, що у приміщеннях лікарні безпосередньо відомо про 15 поранених і 2 загиблих, однак інформації про загиблих неповнолітніх немає. Імовірно, що під завалами можуть бути діти.

Також очільник МВС додав, у столиці організували "зелений коридор", через яких дітей вивозять на лівий берег Києва.

Ляшко в етері телемарафону повідомив, що під час обстрілу лікарні тривали операції.

"В операційних та реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо і в координації з Київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять. В пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення", – зазначив Ляшко.

Наразі відбувається евакуація пацієнтів, серед них - хворі з реанімації, де немає електрики, води й кисню. Міністр зауважив, що людей перевозять до всіх лікарень МОЗ у столиці.

"Зараз організована ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, у якому було відділення токсикології, де були дітки на діалізі, працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулися розбирати завали. Ми розумітимемо через певний період часу, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може перебувати під завалами… Головне завдання – врятувати життя. Потім фахівці будуть дивитися, що можна законсервувати. Ми маємо мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні реанімаційні ліжка для того, щоб медики працювали в інших закладах, якщо тут не зможуть працювати", - розповів Ляшко.