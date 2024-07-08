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У Дніпрі внаслідок масованої атаки росіян 1 загиблий та 12 постраждалих

8 липня, 2024 понедiлок
16:03
Війна з Росією Атака РФ на Дніпро 8 липня 2024 року

У понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Зокрема обстріляли Дніпро: відомо про одного загиблого та 12 поранених

Зміст

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Про атаку на обласний центр він повідомив об 11:54. Написав, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція техобслуговування. Є поранені. 

О 12:55 стало відомо, що у місті загинув чоловік. Тоді повідомлялося про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані.

Станом на 14:11 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 12. П’ятеро з них  госпіталізовані. У важкому стані одна людина.

  • Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.
  • Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували  ракетами Київ
  • Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101
  • Кривий Ріг вранці 8 липня зазнав масованої ракетної атаки Росії.
Теги:
Україна
Дніпро
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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