У Дніпрі внаслідок масованої атаки росіян 1 загиблий та 12 постраждалих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Про атаку на обласний центр він повідомив об 11:54. Написав, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція техобслуговування. Є поранені.

О 12:55 стало відомо, що у місті загинув чоловік. Тоді повідомлялося про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані.

Станом на 14:11 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 12. П’ятеро з них госпіталізовані. У важкому стані одна людина.