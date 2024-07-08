У Дніпрі внаслідок масованої атаки росіян 1 загиблий та 12 постраждалих
У понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Зокрема обстріляли Дніпро: відомо про одного загиблого та 12 поранених
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Про атаку на обласний центр він повідомив об 11:54. Написав, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція техобслуговування. Є поранені.
О 12:55 стало відомо, що у місті загинув чоловік. Тоді повідомлялося про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані.
Станом на 14:11 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 12. П’ятеро з них госпіталізовані. У важкому стані одна людина.
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