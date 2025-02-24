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OPINION

Зеленський на пресконференції: США залишаються союзником України

24 лютого, 2025 понедiлок
12:04
Погляд

У відповідь на питання, чи готовий він залишити посаду заради досягнення миру Зеленський погодився. Але показав, що питання неприємне

Зміст

Пресконференція Зеленського: оцінка та висновки.

1. Головне — США залишаються союзником України, ніякого розриву на цей час нема, ніяких офіційних чи неофіційних погроз у розриві стосунків, припиненні роботи Starlink, керівники США не озвучували. Але нема нових рішень про продовження надання допомоги.

2. Керівництво  України робить усе для досягнення порозуміння з Трампом щодо фонду управління корисними копалинами. Президент не визнає борг України у 500 мільярдів доларів, про який казав Трамп. Але  принципова готовність передачі частини українських копалин в управління одного фонду спільно з США досягнута. До речі, президент пообіцяв, що правоохоронці проведуть перевірку або переоцінку, які саме копалини можна забрати у недобросовісних власників. Але  термінів, відповідальних осіб,  олігархів, у кого щось могли б забрати, не назвав. 

3. Європа активно підтримує Україну і надала допомоги на таку ж суму, як і США. Євросоюз за три роки надав трохи більше 100 мільярдів доларів, США - 100 мільярдів доларів. Власні витрати України на війну президент оцінив у 120 мільярдів доларів за три роки. (Для порівняння:  Росія витратила на війну тільки в одному 2024 році не менше 462 мільярдів доларів за даними CIPRI та офіційними витратами федерального бюджету, тобто за один минулий рік РФ витратила на війну більше у 1,5 раза ніж Україна загалом витратила за три роки).

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4. Коментарів на звинувачення Трампа Зеленський не дав, крім згадки, що рейтинг у президента не маленький у 4%, а великий - 65%. 

5. У відповідь на запитання, чи готовий він залишити посаду заради досягнення миру Зеленський  погодився.  Але  показав, що питання неприємне, і з такими обмовками, що це можна сприйняти  і як те, що відходу від влади він насправді не розглядає. У цілому відповідь була логічною. 

6. Щодо оборонної промисловості. Президент заявив, що у 2024 році Україна посилювала внутрішнє виробництво озброєння і виробила 2,2 мільйона дронів і 154 гармати, що більше, ніж виробили гармат в усьому Євросоюзі. Ці цифри будуть перевищені у 2025-му. Україна виробляє дрони-ракети різних типів, розробляє балістичні ракети, і навіть розробляє аналог ЗРК Patriot (Коментар: так, дійсно, у 2024 році вироблено за держзамовленням 154 самохідних 155-мм гармати "Богдана". За держзамовленням вироблено у 2024 році  1,3 мільйона дронів, з них 1,2 млн - fpv, і 100 тисяч далекобійних. Далекобійні — думаю, у цю цифру входить усе, що не fpv, не знаю чи було 100, але кілька десятків тисяч точно було.  Ще понад мільйон придбали за кошти волонтерів та місцевого самоврядування. У 2025 році, у порівнянні з 2024 роком, потреби не профінансовані навіть на 10%. Нам загрожує провал у виробництві, якщо не будуть ухвалені негайні рішення з виділення коштів. Щодо Patriot - щоб досягнути такого технологічного рівня треба  створювати цілу галузь років 15, тому скоріше мова йде про якийсь інший тип ЗРК).

7. Щодо мобілізації та термінів завершення контрактів. Зеленський заявив, що покладається на експеримент з залученням молоді на контракт за 1 мільйон. Чи сплачувати гроші молоді, яка вже пішла добровільно в армію — не сказав, хтось має опрацювати. Президент заявив, що військове командування — Сирський та Драпатий — порадили для початку запровадити контракт за 1 мільйон у кількох бригадах, де є найкраща підготовка, а за два місяці дозволити набирати молодь за 1 мільйон й іншим бригадам. Обіцяє ротації на фронті, військові мають опрацювати. Цю заяву Зеленський вже робив не перший раз (але ніяких змін у плані ротацій нема). 

8. У цілому, в плані викладення зовнішньополітичних питань, це була найкраща пресконференція президента, яку я чув. Більшість питань щодо зовнішньої політики  донесені зрозуміло і переконливо. Це було приємно. Плутанина у словах починалась тільки при переході на внутрішньополітичні питання, на які Зеленський ніколи не любить відповідати.

9. Цензор.Нет на пресконференції не було, багатьом колегам, яких допустили, не дали можливості поставити питання. Зеленський боїться спілкування з українськими медіа. Це ще раз до питання свободи слова в Україні. А про боротьбу з корупцією, про зловживання владою, про ситуацію на фронті, про значні втрати людей та міст, часу на пресконференції  не залишилось.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
політика
журналісти
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
Юрій Бутусов
Війна з Росією
зброя для України
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