Ворог шукає шпаринки в нашій обороні, а на Курщині має певні здобутки, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Війна розвивається за власною логікою попри політичні баталії. Насамперед на фронт частково впливає погода, а частково – намагання противника максимально протиснутися на певних ділянках. На тижні були пікові збільшення кількості боєзіткнень до 150, хоча топові показники - понад 250 на добу. За вчорашній день, 23 лютого, повідомлялося про 40 бойових зіткнень, це якраз вплив погодних умов на характер бойових дій. Зараз можемо говорити про стабілізацію на Покровському напрямку внаслідок кращих керівних підходів забезпечення оборони, також використання певних сил та засобів", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ворог шукає інші шпаринки в нашій обороні, намагаючись діяти на Курахівському напрямку, можливо, відбудеться перенесення його зусиль на Торецьку ділянку.

"Крім того, противник діє і в Курській області, де тримається наш плацдарм. У ворога були на Курщині певні здобутки. Якщо говорити про захоплення населеного пункту Свердликове, що наближене до дороги Суми-Суджа, то зараз на цій ділянці росіяни будуть нарощувати свої зусилля, розуміючи те, що це вплине на нашу логістику. Звісно, такі загрози усвідомлює українське військове керівництво, відповідно, скоріш за все будуть робитися контрзаходи, аби унеможливити посилення ворожого впливу на логістику в зоні цієї ділянки фронту", - резюмував Сергій Згурець.