"Неявна гарантія економічної безпеки": міністр фінансів США Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини

Про це пише The Hill.

"Ця угода є частиною довгострокової переговорної стратегії президента Трампа щодо встановлення миру між Україною та Росією та дозволяє українцям повернутися до мирного життя. Перша частина - це партнерство між Україною та США, яке охоплює стратегічні мінерали, енергетику та державні підприємства", - сказав Бессент.

Пізніше Бессент додав, що ця угода включає неявну гарантію того, що Сполучені Штати значно інвестують в економічне майбутнє. Він назвав це гарантією економічної безпеки.

"Чим більше активів американські компанії матимуть в Україні, тим більший інтерес у США буде до стабільного розвитку української економіки, тим вищим буде прибуток для американських платників податків", - вважає очільник американського мінфіну.