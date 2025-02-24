"Неявна гарантія економічної безпеки": міністр фінансів США Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини
Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що угода між США та Україною щодо співпраці у сферах стратегічних мінералів, енергетики та державних підприємств, містить "неявну гарантію" економічної безпеки
Про це пише The Hill.
"Ця угода є частиною довгострокової переговорної стратегії президента Трампа щодо встановлення миру між Україною та Росією та дозволяє українцям повернутися до мирного життя. Перша частина - це партнерство між Україною та США, яке охоплює стратегічні мінерали, енергетику та державні підприємства", - сказав Бессент.
Пізніше Бессент додав, що ця угода включає неявну гарантію того, що Сполучені Штати значно інвестують в економічне майбутнє. Він назвав це гарантією економічної безпеки.
"Чим більше активів американські компанії матимуть в Україні, тим більший інтерес у США буде до стабільного розвитку української економіки, тим вищим буде прибуток для американських платників податків", - вважає очільник американського мінфіну.
- Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що переговори між США та Україною щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин наближаються до завершення. А президент України Володимир Зеленський прагне особисто зустрітись з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні для обговорення цієї угоди.
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