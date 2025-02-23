Вибори у Німеччині: екзитпол свідчить про перемогу ХДС/ХСС, друге місце - у АдН, яка пропонує Мерцу створити коаліцію
Згідно екзитполу ARD, позачергові парламентські вибори у ФРН завершилися перемогою правих та крайньо правих
Про це розповідає німецька служба новин Tagesschau, що входить до системи суспільного мовлення.
Попередній розподіл голосів такий:
правий Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) - 29%,
ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - 19,5%,
соціал-демократи з СДПН - 16%,
ліволіберальна партія "Союз 90/Зелені" - 13,5%.
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Оскільки прохідний бар'єр у Німеччині є таким самим, як в Україні й складає 5% симпатій виборців, ультралівий "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) з 4,7% та ліберальна "Вільна демократична партія" (ВДП) зі своїми 4,9% до нового складу Бундестагу не потрапляють.
Хто увійде до коаліції
Лідерка АдН Аліс Вайдель назвала результат виборів для своєї партії історичним. "Ми досягли історичного результату. Такими сильними ми ще не були", - сказала Вайдель після оголошення прогнозів у офісі АдН в Берліні.
"Нас хотіли зменшити наполовину, а сталося навпаки", - цитує її DW.
Вона підтвердила готовність партії до співпраці з консервативним блоком ХДС/ХСС.
"Наша рука завжди буде простягнута для участі в уряді", - заявила лідерка АдН.
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Своєю чергою керівник ХДС Фрідріх Мерц закликав до якнайшвидшого проведення коаліційних переговорів. Світ "не чекає тривалих коаліційних перемовин", заявив він у штаб-квартирі Християнсько-демократичного союзу.
Водночас він визнає що коаліційні перемовини "будуть непростими", але утворений в такий спосіб уряд Німеччиною "керуватиме надійно".
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