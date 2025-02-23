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Вибори у Німеччині: екзитпол свідчить про перемогу ХДС/ХСС, друге місце - у АдН, яка пропонує Мерцу створити коаліцію

Анатолій Буряк
23 лютого, 2025 неділя
19:48
Світ Німеччина уряд

Згідно екзитполу ARD, позачергові парламентські вибори у ФРН завершилися перемогою правих та крайньо правих

Зміст

Про це розповідає німецька служба новин Tagesschau, що входить до системи суспільного мовлення.

Попередній розподіл голосів такий:

правий Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) - 29%,

ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - 19,5%,

соціал-демократи з СДПН - 16%,

ліволіберальна партія "Союз 90/Зелені" - 13,5%.

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Оскільки прохідний бар'єр у Німеччині є таким самим, як в Україні й складає 5% симпатій виборців, ультралівий "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) з 4,7% та ліберальна "Вільна демократична партія" (ВДП) зі своїми 4,9% до нового складу Бундестагу не потрапляють.

Хто увійде до коаліції

Лідерка АдН Аліс Вайдель назвала результат виборів для своєї партії історичним. "Ми досягли історичного результату. Такими сильними ми ще не були",  - сказала Вайдель після оголошення прогнозів у офісі АдН в Берліні. 

"Нас хотіли зменшити наполовину, а сталося навпаки", - цитує її DW.

Вона підтвердила готовність партії до співпраці з консервативним блоком ХДС/ХСС.

 "Наша рука завжди буде простягнута для участі в уряді", - заявила лідерка АдН.

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Своєю чергою керівник ХДС Фрідріх Мерц закликав до якнайшвидшого проведення коаліційних переговорів. Світ "не чекає тривалих коаліційних перемовин", заявив він у штаб-квартирі Християнсько-демократичного союзу. 

Водночас він визнає що коаліційні перемовини "будуть непростими", але утворений в такий спосіб уряд Німеччиною "керуватиме надійно".

 

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Теги:
Новини
вибори
Німеччина
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