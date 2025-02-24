РФ вночі цілилася по Одещині та Київщині: уламки ворожих БПЛА впали на будинки і припортову інфраструктуру, постраждав цивільний

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Як зазначається, уламки ворожого БПЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок у Броварському районі Київщини.

Через це зайнялася пожежа на 23-му поверсі. Рятувальники вже загасили вогонь.

51-річний охоронець житлового комплексу зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу.

Атака на Одещину

Цієї ночі ворог також атакував цивільне населення Одеського району ударними безпілотниками.

Як розповів очільник ОВА Олег Кіпер, у передмісті Одеси осколками дрона пошкоджено припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі.

Минулося без загиблих та постраждалих. Над ліквідацією працюють відповідні служби.