Дурість не від бідності. А від звички не виходити за межі. Від звички не мріяти про далеке, не дивитися в небо. Дурість починається з відсутності зацікавлення. З відштовхування від себе всього незвичного та заобрійного. З маркування незвичного як "чужого". З самоізоляції, виправданої як нібито пошана до самобутності (великих предків, могил, ґрунтів, історії і т.п.).

Тільки десь починають цілеспрямовано насаджувати ту "пошану" як буряк на полі (зміцнювати "скрєпи", впроваджувати "духовність", вклонятися "мудрості предків"), як падає накривка здоровенної скрині і дурень стає актуальнішим за розумника.

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Власне тому й впали ті режими, що культивували самоізоляцію. В їхньому душному просторі "невстигаючі розумом" отримували перевагу. Тому що для шанування предків та вклякання на могилах розуму не треба. А ще: у тісній скрині виживають не мрійники, не творці і не стратеги, а ті, котрі мають гостріші зуби. Проходить час і в замкнутих суспільствах залишаються лише гострозубі та невстигаючі розумом. Відтак приходять розумніші чужі (справжні чужі) й починають панувати.

Дякувати Богові, ми – поки що – живемо у відкритому суспільстві. Але невстигаючим розумом це не подобається. Невстигаючі розумом хочуть закрити скриню. Невстигаючих розумом багато не лише на вулицях, але й у владі. Достатньо для того, щоби посадити всіх нас до зачиненої скрині. Тим більше, що поряд вже стоїть кілька великих закритих валіз.

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Про автора. Володимир Єшкілєв, український письменник, філософ

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