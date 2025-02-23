Росіяни готові прийняти будь-який варіант завершення війни, який буде представлений, як перемога, - соціолог Шульга
Доктор соціологічних наук, керівник ІКАР (Інститут конфліктології та аналізу Росії) Олександр Шульга розповів, що росіяни готові до завершення війни і приймуть будь-який сценарій
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми завтра презентуємо дослідження російського суспільства. Російське суспільство готове до завершення війни, готове прийняти будь-який варіант, який буде представлений як завершення війни, як перемога. Воно не хоче другої хвилі мобілізації, не хоче брати участь і повною мірою відчуває економічні ефекти", - зазначив він.
Олександр Шульга зауважив, що внутрішня стабільність Кремля не опиниться під загрозою.
"Тому російське суспільство в разі, якщо буде сказано: "Все, завершуємо", воно скаже: "Слава Богу", перехреститься і буде собі спокійно жити. Для внутрішньої політичної стабільності Кремля це не становить небезпеки. Це не є аргумент", - додав соціолог.
- Спецпредставник Трампа на Близькому Сході, а нині уповноважений президента США на перемовинах з Росією у Саудівській Аравії Стів Віткофф виступив 23 лютого 2025 року на телеканалі CNN, де зробив заяви щодо причин початку російсько-української війни й того, на основі чого можна було б, як він вважає, зараз дійти згоди обом воюючим сторонам.
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