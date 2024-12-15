Росіяни заявили про збиття дронів над Чорним морем і двома регіонами РФ
У ніч проти неділі, 15 грудня, у Росії працювала протиповітряна оборона. Над акваторією Чорного моря та двох російських областей збивали безпілотники
Про це звітує міністерство оборони РФ.
За їхніми даними, всього за цю ніч російська ППО нібито знищила 15 українських дронів.
Зокрема, 13 дронів начебто перехватили над акваторією Чорного моря, а ще по одному - над територією Білогородської та Курської областей.
- Напередодні українські військові завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.
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