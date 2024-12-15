Росіяни заявили про збиття дронів над Чорним морем і двома регіонами РФ

Про це звітує міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, всього за цю ніч російська ППО нібито знищила 15 українських дронів.

Зокрема, 13 дронів начебто перехватили над акваторією Чорного моря, а ще по одному - над територією Білогородської та Курської областей.