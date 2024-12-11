Росіяни заявили про збиття дронів над Чорним морем

Про це він написав у telegram.

"Гучний звук, який було чути, — це чергові засоби ППО перехопили та знищили два БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря на висоті майже 2 кілометри", - каже Развожаєв.

Він також закликав зберігати спокій та перебувати в безпечних місцях попри те, що дрони збили на великій висоті.

У ніч проти неділі, 8 грудня, російська ППО працювала у п'яти регіонах та начебто збила 46 українських дронів. Зокрема, у містах Курськ і Курчатов Курської області та Таганрозі Ростовської області лунали вибухи.





